Harry e Meghan non si sono sposati in segreto tre giorni prima del royal wedding almeno non legalmente

(Di lunedì 22 marzo 2021) Hanno raccontato a Oprah Winfrey di essersi sposati in segreto tre giorni prima della cerimonia ufficiale, celebrata a Windsor il 19 maggio 2018, ma la versione di Harry e Meghan adesso scricchiola, complice la pubblicazione da parte del The Sun del certificato di matrimonio, rilasciato come per chiunque altro dal General Register Office. Ed è subito bufera. Data e luogo sono inequivocabili, ma perché avrebbero dovuto mentire?

Advertising

latualondra : Meghan Markle e Harry: ecco come firmano (ora) le loro lettere: l’ultimo impensabile sfregio alla Regina Elisabetta - IOdonna : Harry e Meghan Markle si sono sposati solo a Windsor: ecco il certificato di nozze - infoitcultura : Meghan e Harry, la regina corre ai ripari contro le accuse di razzismo: arriva a Corte un esperto delle diversità - infoitcultura : Meghan Markle, 'qualcosa di più grave'. Bomba sulla trattativa tra Harry e William, una voce terrificante - infoitcultura : Harry e Meghan Markle non si sono sposati segretamente -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan

Vanity Fair Italia

L'eco mediatica dell'intervista dinon ha lasciato indifferente la regina Elisabetta . In particolare Sua Maestà ha preso molto sul serio le questioni relative alle accuse razziste espresse dalla duchessa di Sussex. L'...Leggi anche ›Markle si sono sposati solo a Windsor: ecco il certificato di nozze › Lady Diana e quell'intervista alla Bbc che fa ancora discutere › Il royal look ...Lady D ha finanziato il trasferimento Il trasferimento in California di Meghan Markle e Harry e l’acquisto della nuova abitazione hanno richiesto molti soldi. Per far fronte a queste spese la ...La morte di Lady D ha lasciato un segno sulla vita di Harry. Il Principe ne ha parlato in un libro che verrà dato gratuitamente ...