Harry e Meghan Markle si sono sposati solo a Windsor | ecco il certificato di nozze

(Di lunedì 22 marzo 2021) Matrimonio: leminuto per minuto guarda le foto Non c’è stata nessuna cerimonia segreta tra: la coppia si è sposata ufficialmenteil 19 maggio 2018 nel castello di. L’impiegato che ha stilato il documento ha sconfessato quanto raccontato dall’ex attrice nell’esplosiva intervista a Oprah Winfrey. E il tabloid britannico The Sun ha esibito ildiufficiali. La...

Non si placano le polemiche a seguito delle accuse di razzismo da parte dinei confronti della casa britannica reale. Proprio per questo, come riportato nelle scorse ore dai colleghi di RaiNews.it, la stessa monarchia starebbe per correre ai ripari, rivedendo ...Indiscrezione - choc, il cinismo diMarkle e: una scomoda verità sull'intervistaA seguito delle accuse dei duchi di Sussex di razzismo a corte, la regina Elisabetta si prepara a fronteggiare la situazione con una novità importante ...Dopo le accuse di razzismo da parte di Harry e Meghan, la monarchia britannica corre ai ripari: rivedrà i regolamenti interni per promuovere la "diversità" tra i suoi dipendenti. L’obiettivo ...