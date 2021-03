“Ha la schiuma ma”: Antonella Clerici di nuovo alle prese con la domanda scottante | VIDEO (Di lunedì 22 marzo 2021) C’è un tipo di trash eterno, e la gaffe di qualche anno fa di Antonella Clerici che durante un quiz a La Prova del Cuoco chiedeva “Fa la schiuma ma non è un sapone” per diventare un meme vivente ne è un esempio. La risposta all’epoca era “birra”, come ha svelato la conduttrice da Cattelan: Che ridere, non ho mai riso tanto come quel giorno. C’era il nipote della signora, era birra la risposta, cosa pensavate a mezzogiorno su Rai1, era birra! Lui ha giocato sull’equivoco, che la nonnetta era un po’ imbranata e io a un certo punto davvero non capivo, poi ho iniziato a giocarci. Sono però in pochi a esserselo chiesto, o almeno sono molti di meno di quelli che ricordano l’imbarazzo della Clerici quando la concorrente dell’epoca diede una risposta irripetibile. Finì meritatamente su Blob e oggi gli autori di “È sempre ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) C’è un tipo di trash eterno, e la gaffe di qualche anno fa diche durante un quiz a La Prova del Cuoco chiedeva “Fa lama non è un sapone” per diventare un meme vivente ne è un esempio. La risposta all’epoca era “birra”, come ha svelato la conduttrice da Cattelan: Che ridere, non ho mai riso tanto come quel giorno. C’era il nipote della signora, era birra la risposta, cosa pensavate a mezzogiorno su Rai1, era birra! Lui ha giocato sull’equivoco, che la nonnetta era un po’ imbranata e io a un certo punto davvero non capivo, poi ho iniziato a giocarci. Sono però in pochi a esserselo chiesto, o almeno sono molti di meno di quelli che ricordano l’imbarazzo dellaquando la concorrente dell’epoca diede una risposta irripetibile. Finì meritatamente su Blob e oggi gli autori di “È sempre ...

