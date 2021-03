Griezmann via dal Barcellona? «Vedo Juventus e Manchester United nel suo futuro» (Di lunedì 22 marzo 2021) Griezmann potrebbe lasciare il Barcellona: Juventus e Manchester United come possibili destinazioni: La rivelazione sul suo futuro Stagione in chiaroscuro per Antoine Griezmann al Barcellona. L’attaccante francese è andato a segno ieri nel tennistico 6-1 rifilato dai blaugrana alla Real Sociedad, ma sarebbe nella lista dei cedibili del nuovo presidente Laporta. In caso di cessione, nel futuro dell’ex Atletico Madrid potrebbe esserci la Juventus. A rivelarlo è il giornalista Jose Alvarez al Chiringuito TV: «Vedo la Juve e il Manchester United come possibili destinazioni per Griezmann», ha svelato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021)potrebbe lasciare ilcome possibili destinazioni: La rivelazione sul suoStagione in chiaroscuro per Antoineal. L’attaccante francese è andato a segno ieri nel tennistico 6-1 rifilato dai blaugrana alla Real Sociedad, ma sarebbe nella lista dei cedibili del nuovo presidente Laporta. In caso di cessione, neldell’ex Atletico Madrid potrebbe esserci la. A rivelarlo è il giornalista Jose Alvarez al Chiringuito TV: «la Juve e ilcome possibili destinazioni per», ha svelato. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Griezmann via Real Sociedad ... REAL SOCIEDAD - BARCELLONA Al via Real Sociedad Barcellona: con 768 presenze, Leo Messi supera ... Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Alba; Pedri; Messi, Griezmann. ...

Calciomercato, rivoluzione Juve - Via Dybala e Ronaldo: ecco l'undici che sogna Pirlo! Possibile rivoluzione in vista per la Juventus di Pirlo: nel nuovo undici che sogna l'allenatore non ci sono né Ronaldo né Dybala. L'indiscrezione dalla Spagna Si profilano mesi piuttosto caldi in ...

“Basta, lo mandano via”: la stella del Barça che può infiammare il mercato SerieANews Griezmann via dal Barcellona? «Vedo Juventus e Manchester United nel suo futuro» Stagione in chiaroscuro per Antoine Griezmann al Barcellona. L’attaccante francese è andato a segno ieri nel tennistico 6-1 rifilato dai blaugrana alla Real Sociedad, ma sarebbe nella lista dei ...

Griezmann, il Piccolo Principe compie 30 anni Bollo auto 2021, chi non deve pagarlo e a chi spetta il rimborso; Decreto Sostegni, ecco tutti i bonus: a chi spettano e come fare domanda, occhio alle scadenze; Oroscopo di oggi, ...

