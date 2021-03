Grecia, sotto attacco due giornali della sinistra (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo i pestaggi per strada e nelle celle della questura è arrivata l’ora dell’informazione. Due «smentite» con avvisi di querela e un mandato d’arresto emessi da poliziotti greci contro due giornali di sinistra nel fine settimana. Il mandato d’arresto riguarda il giornalista Kostas Vaxevanis, direttore ed editore del coraggioso giornale domenicale Documento, uno dei due che ha denunciato le torture dentro la questura di Atene, in seguito alle grandi manifestazioni proprio contro la brutalità poliziesca. Documento insieme con Efimerida ton … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo i pestaggi per strada e nelle cellequestura è arrivata l’ora dell’informazione. Due «smentite» con avvisi di querela e un mandato d’arresto emessi da poliziotti greci contro duedinel fine settimana. Il mandato d’arresto riguarda ilsta Kostas Vaxevanis, direttore ed editore del coraggioso giornale domenicale Documento, uno dei due che ha denunciato le torture dentro la questura di Atene, in seguito alle grandi manifestazioni proprio contro la brutalità poliziesca. Documento insieme con Efimerida ton … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

melegaro : RT @Unibocconi: «Il divario occupazionale tra uomini e donne, già tra i più alti d’Europa, si è allargato ulteriormente con il #COVID19 , s… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Palermo In Grecia sotto falso nome Preso Calderone, latitante da 10 anni - Luciana12827144 : RT @corrmezzogiorno: #Palermo In Grecia sotto falso nome Preso Calderone, latitante da 10 anni - corrmezzogiorno : #Palermo In Grecia sotto falso nome Preso Calderone, latitante da 10 anni - Cere871 : @censurastocazz1 @claudio_2022 @DavelloStefano @VotersItalia Si ok, ma anche noi possiamo andare in Grecia, Spagna… -