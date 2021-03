Gravina: «La Nazionale è un patrimonio di tutti gli italiani» (Di lunedì 22 marzo 2021) Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione della miniserie RAI “Sogno Azzurro”. Le sue parole Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione della miniserie RAI “Sogno Azzurro”. Le sue parole. «Fra qualche giorno ci sarà un compleanno, il 25 marzo del 1928 inizia una bellissima collaborazione con la RAI. Una data straordinaria, ringraziamo la RAI: dopo 30 Mondiali e 15 Europei più tantissimi eventi che abbiamo voluto costruire insieme per gli italiani. Dopo quel punto di caduta negativo, quel minimo storico di Italia-Svezia del 2017 abbiamo lottato strenuamente per combattere quel momento di grande depressione. Quella disaffezione dei tifosi verso la Nazionale, l’abbiamo voluto fare con una strategia chiara. Abbiamo voluto rilanciare il nostro club Italia, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Gabrieleha parlato in conferenza stampa durante la presentazione della miniserie RAI “Sogno Azzurro”. Le sue parole Gabrieleha parlato in conferenza stampa durante la presentazione della miniserie RAI “Sogno Azzurro”. Le sue parole. «Fra qualche giorno ci sarà un compleanno, il 25 marzo del 1928 inizia una bellissima collaborazione con la RAI. Una data straordinaria, ringraziamo la RAI: dopo 30 Mondiali e 15 Europei più tantissimi eventi che abbiamo voluto costruire insieme per gli. Dopo quel punto di caduta negativo, quel minimo storico di Italia-Svezia del 2017 abbiamo lottato strenuamente per combattere quel momento di grande depressione. Quella disaffezione dei tifosi verso la, l’abbiamo voluto fare con una strategia chiara. Abbiamo voluto rilanciare il nostro club Italia, ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Daniele #DeRossi entra a far parte dello staff Azzurro: 'Orgoglioso di iniziare un nuovo percorso in… - FIGC : Oggi la Giornata Nazionale in ricordo delle vittime del Covid. Gravina: 'Il calcio partecipa commosso'… - TOSADORIDANIELA : RT @Vivo_Azzurro: #SognoAzzurro ?? ??? #Gravina: 'Grazie alla #Rai, nostro partner strategico, è nato questo meraviglioso progetto. È una st… - Vivo_Azzurro : #SognoAzzurro ?? ??? #Gravina: 'Grazie alla #Rai, nostro partner strategico, è nato questo meraviglioso progetto. È… - Amo_J_72 : A proposito, della nazionale non mi è mai fregato un cazzo. Quest'anno dopo tutto lo schifo di #figc #aia #gravina… -