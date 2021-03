Gran Bretagna: record di 874 mila vaccinazioni in un solo giorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Regno Unito ha raggiunto il record di 27 dosi di vaccino iniettate ogni secondo arrivando a somministrarne quasi 900 mila in un giorno. Vaccini in Regno Unito: record di 27 dosi somministrate al secondo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Regno Unito ha raggiunto ildi 27 dosi di vaccino iniettate ogni secondo arrivando a somministrarne quasi 900in un. Vaccini in Regno Unito:di 27 dosi somministrate al secondo su Notizie.it.

