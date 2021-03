Gran Bretagna, gli effetti della vaccinazione iniziano a vedersi: solo 17 decessi per Covid in un giorno (Di lunedì 22 marzo 2021) I 17 nuovi decessi registrati nel Regno Unito tra le persone positive al coronavirus rappresentano il dato più basso dal 28 settembre, quando erano stati 13. Lo ha riferito Bbc, sottolineando che anche in quella data era lunedì, giorno della settimana dove solitamente i numeri tendono a essere inferiori a causa di un ritardo nella segnalazione del fine settimana. Nel weekend appena trascorso sono stati registrati 96 morti sabato, 33 domenica. La tendenza generale dei decessi continua in calo. Una situazione che, comunque, non lascia tranquillo il premier Boris Johnson. “Sul continente al momento si può vedere, purtroppo, una terza ondata in corso”, ha dichiarato alla Bbc, “e le persone di questo Paese non dovrebbero illudersi, le esperienze precedenti ci hanno insegnato che quando un’ondata colpisce i nostri amici, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) I 17 nuoviregistrati nel Regno Unito tra le persone positive al coronavirus rappresentano il dato più basso dal 28 settembre, quando erano stati 13. Lo ha riferito Bbc, sottolineando che anche in quella data era lunedì,settimana dove solitamente i numeri tendono a essere inferiori a causa di un ritardo nella segnalazione del fine settimana. Nel weekend appena trascorso sono stati registrati 96 morti sabato, 33 domenica. La tendenza generale deicontinua in calo. Una situazione che, comunque, non lascia tranquillo il premier Boris Johnson. “Sul continente al momento si può vedere, purtroppo, una terza ondata in corso”, ha dichiarato alla Bbc, “e le persone di questo Paese non dovrebbero illudersi, le esperienze precedenti ci hanno insegnato che quando un’ondata colpisce i nostri amici, ...

