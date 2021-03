Gran Bretagna, 17 morti, 5.342 casi e 28 milioni di prime dosi. In Germania prolungato il lockdown (Di lunedì 22 marzo 2021) Migliora notevolmente il quadro del Covid in Gran Bretagna. Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato 17 nuovi decessi da coronavirus, il dato più basso dal 28 settembre... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 22 marzo 2021) Migliora notevolmente il quadro del Covid in. Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato 17 nuovi decessi da coronavirus, il dato più basso dal 28 settembre...

Advertising

Corriere : Record di vaccinati in Gran Bretagna: 874mila in un giorno - HuffPostItalia : Franco Locatelli: 'AstraZeneca è sicuro, in Gran Bretagna la mortalità è diminuita del 90%' - Corriere : Record di vaccinati in Gran Bretagna: 874mila in un giorno - umberta_bi : RT @EsteriLega: (ANSA) - WASHINGTON, MAR 22 - Usa, Canada, Gran Bretagna e Ue annunceranno una serie di sanzioni contro la Cina contro quel… - ivanperciballi : RT @Pimander2: La Gran Bretagna è il primo paese al mondo a lanciare lo studio Human Challenge - Pimander -