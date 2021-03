Graduatorie ATA terza fascia: tutte le istruzioni su come compilare la domanda (Di lunedì 22 marzo 2021) Da oggi, e fino al 22 aprile, è stata disposta – con decreto n. 50 del 3 marzo – la riapertura e aggiornamento delle Graduatorie ATA terza fascia, la cui domanda può essere compilata online. I profili per i quali ci si può iscrivere, in base ai titoli di accesso posseduti, sono: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere. Per accedere al portale del Ministero dell’Istruzione, è sufficiente inserire le credenziali di cui si è già in possesso (username e password), qualora sia già stata effettuata la registrazione. In alternativa, si accede con le credenziali SPID. Una volta selezionata la provincia in cui iscriversi, e indicata la scuola alla quale si intende inviare la domanda, comparirà la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Da oggi, e fino al 22 aprile, è stata disposta – con decreto n. 50 del 3 marzo – la riapertura e aggiornamento delleATA, la cuipuò essere compilata online. I profili per i quali ci si può iscrivere, in base ai titoli di accesso posseduti, sono: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere. Per accedere al portale del Ministero dell’Istruzione, è sufficiente inserire le credenziali di cui si è già in possesso (username e password), qualora sia già stata effettuata la registrazione. In alternativa, si accede con le credenziali SPID. Una volta selezionata la provincia in cui iscriversi, e indicata la scuola alla quale si intende inviare la, comparirà la ...

