Graduatorie ATA terza fascia, compilazione domanda: primo passo controllare dati anagrafici e mail per ricevere supplenze (Di lunedì 22 marzo 2021) Graduatorie ATA terza fascia: la riapertura e aggiornamento delle Graduatorie è stata disposta con decreto n. 50 del 3 marzo 2021 e da oggi 22 marzo, fino al 22 aprile 2021, sarà possibile compilare la domanda online. I profili per i quali ci si può iscrivere, in base ai titoli di accesso posseduti, sono: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021)ATA: la riapertura e aggiornamento delleè stata disposta con decreto n. 50 del 3 marzo 2021 e da oggi 22 marzo, fino al 22 aprile 2021, sarà possibile compilare laonline. I profili per i quali ci si può iscrivere, in base ai titoli di accesso posseduti, sono: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere. L'articolo .

