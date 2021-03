Graduatorie ATA terza fascia, come si indica il servizio militare o civile nella domanda. Nuova FAQ del Ministero (Di lunedì 22 marzo 2021) ATA Graduatorie terza fascia per il triennio 2021/23: nel primo giorno di compilazione il Ministero interviene con una prima FAQ relativa al punteggio del servizio militare o civile, le indicazioni per inserirlo nella domanda. Ricordiamo che sarà possibile compilare e inoltrare la domanda fino al 22 aprile 2021. Attiva la consulenza di Orizzonte Scuola, che attraverso video e guide aiuterà gli aspiranti durante la fase di compilazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021) ATAper il triennio 2021/23: nel primo giorno di compilazione ilinterviene con una prima FAQ relativa al punteggio del, lezioni per inserirlo. Ricordiamo che sarà possibile compilare e inoltrare lafino al 22 aprile 2021. Attiva la consulenza di Orizzonte Scuola, che attraverso video e guide aiuterà gli aspiranti durante la fase di compilazione. L'articolo .

