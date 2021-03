Gp del Bahrain | anteprima e orari TV

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il Gp deldarà il via alla nuova stagione della Formula Uno. Il Mondiale 2021 dunque vedrà la luce nel deserto di Sakhir dove lo scorso anno a trionfare fu Sergio Perez. Domenicali: “La F1 deve essere portata ad un altro livello” Gp del: chi è il favorito? Le venti vetture sono pronte ad accendere i motori per il primo gran premio della stagione. Il favorito per la vittoria finale resta sempre Lewis Hamilton. Nonostante dei test pre-stagionali non entusiasmanti, il britannico arriva al gran premio forte dei suoi sette titoli del mondo vinti con la scuderia della Mercedes. Proverà ad infastidirlo Max Verstappen, il più veloce in occasione dei test svolti inmeno di una settimana fa. C’è tanta attesa per il debutto in Ferrari del pilota spagnolo Carlos Sainz e dell’esordio con Alpine di Fernando Alonso ...

La Red Bull si è mostrata in gran spolvero nei teste più di qualche appassionato la colloca tra i favoriti per l'esordio stagionale, previsto proprio sulla pista di Sakhir. Max Verstappen sarebbe dunque il candidato numero uno per la ...Ma ad attirare l'attenzione degli investitori è anche l'attesa pe r l'inizio della nuova stagionemondiale di Formula 1 , che partirà domenica prossima con il Gp. Le gare di F1 non ..."La Mercedes è ancora la favorita, come possono non esserlo avendo vinto sette campionati del mondo di fila, ma tutti nel team e in Honda stanno spingendo per batterli". Lo ha detto Max Verstappen, pi ..."Mercedes vuole che la gente pensi che siamo i favoriti e mettere la pressione su di noi", ha detto Max Verstappen presentando il GP Bahrain ...