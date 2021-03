Governo | Ceccanti Pd e Fabbrini Luiss | ' battere sovranismi con maggioritario' 3

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Infine non è detto che l'Ue si rafforzi attraverso le crisi, se le forze che sostengono l'integrazione non dispongono di una visione del suo futuro. L'Ue non può essere solamente un mercato, ma deve diventare anche un attore politico. Il mercantilismo non può essere la filosofia che tiene insieme un'unione di stati e cittadini. Basti vedere cosa è successo con la pandemia: l'Ue è sembrata essere più preoccupata della trattativa commerciale che della salute dei cittadini. Che Ue vogliamo? Occorre porre questa domanda alla Conferenza sul futuro dell'Europa”, ha concluso.

...del "bipolarismo bipopulista" con il doppio avvento di Mario Draghi alla guida del governo e di ... Come a un altro convegno, quello dell'associazione Libertà Eguale di Morando e Stefano Ceccanti, che si ...
... il Think tank saldamente ancorato nel Pd, presieduto da Enrico Morando e Stefano Ceccanti, da ...plurale per i riformisti di centrosinistra per contribuire a costruire la nuova coalizione di...
Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Il processo federale europeo sembra procedere più per via di fatto, ossia con la creazione del Next Generation Ue, di una prima forma di debito europeo (che potrà stabilizz ...