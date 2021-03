Golf | European Tour | sei azzurri al via al Kenya Savannah Classic-2

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tutto pronto al Karen Country Club per il-2. Al via ci saranno anche sei italiani: Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli e Lorenzo Scalise. Tra questi Migliozzi è tra i favoriti della vigilia, anche se Justin Harding e Kurt Kitayama non saranno da meno. Il sudafricano a Nairobi con una prova bogey free nel round finale ha avuto la meglio sull’americano prendendosi ilOpen e festeggiando così il secondo titolo sul massimo circuito continentale impreziosendo ulteriormente un palmares caratterizzato anche da sette successi sul Sunshinee due sull’Asian. Tra i favoriti al titolo pure l’inglese Aaron Rai, gli spagnoli Jorge Campillo e Adrian Otaegui, l’australiano Scott Hend, il ...

A Nairobi Guido Migliozzi rimonta altre cinque posizioni e passa dal 12° al 7° posto nel Magical Kenya Open di Golf. Il vicentino, campione in carica (ha vinto il torneo nel 2019, nel 2020 la gara è stata cancellata a causa del Covid), nel "moving day" dell'evento dell'European Tour. Tutto pronto al Karen Country Club per il Kenya Savannah Classic-European Tour. Al via ci saranno anche sei italiani: Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli e Lorenzo Scalise. I due azzurri sfiorano la top ten dopo un ultimo giro non privo di errori. Ottima la reazione di entrambi. Vittoria meritata per il sudafricano Harding.