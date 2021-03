Golf | European Tour 2021 di nuovo in Kenya con il Savannah Classic Sei italiani in un anomalo martedì-venerdì

(Di lunedì 22 marzo 2021) Si resta inper questa settimana sull’, dopo che ieri il successo nelOpen è andato al sudafricano Justin Harding. Si gareggia, per ilsupported by Absa, ancora al Karen Country Club di Nairobi, ed il vincitore di ventiquattr’ore fa e poco più va ancora a giocarsi le proprie carte su questo par 71. Situazione molto particolare, quella di questo evento: inserito in calendario quasi all’ultimo momento, si disputerà non sul tradizionale schema giovedì-domenica, ma dal(domani) a26. In scena un po’ tutti i protagonisti che abbiamo avuto modo di vedere anche nella settimana scorsa, compresi i sei: Guido Migliozzi, Nino Bertasio, ...

con il MIRA Golf Experience Acaya Open (24-26). Tra i 120 concorrenti ci saranno tanti protagonisti del "green" tricolore. Dall'Africa alla Puglia. Settimana di tornei importanti per gli atleti ...