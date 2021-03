GLI ISRAELIANI GRIDANO AL MONDO DI FERMARE LE VACCINAZIONI. POCHE LE SPERANZE CHE L’AIA APRA IL CASO (Di lunedì 22 marzo 2021) Il MONDO intero sta osservando i tassi di mortalità sono salire alle stelle in Israele da quando il governo israeliano ha mediato un accordo segreto con Pfizer per iniettare all’intera popolazione vaccini COVID sperimentali, che ora sono obbligatori come condizione per partecipare alla società. Vedere: Il National File ha riferito la scorsa settimana che un gruppo di proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilintero sta osservando i tassi di mortalità sono salire alle stelle in Israele da quando il governo israeliano ha mediato un accordo segreto con Pfizer per iniettare all’intera popolazione vaccini COVID sperimentali, che ora sono obbligatori come condizione per partecipare alla società. Vedere: Il National File ha riferito la scorsa settimana che un gruppo di proviene da Database Italia.

Advertising

lorepregliasco : Speriamo che gli americani, gli israeliani o i britannici vengano a vaccinarci - CorriereCultura : RT @La_Lettura: Gli israeliani, i palestinesi, il vaccino per il Covid: alla vigilia delle elezioni in Israele, nell'App de «la Lettura» il… - dafrattini : RT @La_Lettura: Gli israeliani, i palestinesi, il vaccino per il Covid: alla vigilia delle elezioni in Israele, nell'App de «la Lettura» il… - pesisssimo : @sowmyasofia @stella7815 @FiorinaFabio Stando ai dati che ho trovato gli israeliani hanno ricevuto lo Pfizer. Lo Sp… - anitaelaura : Non fate come gli israeliani...che si associano dopo che il bue è scappato per chiudere la porta della stalla... -