Giulia Salemi, Pierpaolo spiega perché non l’ha ancora presentata in famiglia (Di lunedì 22 marzo 2021) Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Durante il GF Vip la bella influencer ha ricevuto qualche batosta dalla famiglia del suo compagno e in molti si sono chiesti se fuori dalla casa ci fosse stato un incontro tra i Pretelli e la Salemi. Ieri a Live Non è la d’Urso l’ex velino ha confessato di non aver fatto conoscere Giuliona alla madre nemmeno in videochiamata. “Fariba è uno spettacolo. Ci arrivano tutti i video di quello che combina. Voleva accendere il fuoco con l’assorbente. È uno spettacolo. Mi piace, è molto simpatica. Fariba non ha ancora conosciuto mia madre per motivi tecnici, una è all’Isola e l’altra qui. Non ho ancora presentato nemmeno Giulia in famiglia, ma penso che lo farò ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 marzo 2021) Procede a gonfie vele la storia d’amore traPretelli. Durante il GF Vip la bella influencer ha ricevuto qualche batosta dalladel suo compagno e in molti si sono chiesti se fuori dalla casa ci fosse stato un incontro tra i Pretelli e la. Ieri a Live Non è la d’Urso l’ex velino ha confessato di non aver fatto conoscere Giuliona alla madre nemmeno in videochiamata. “Fariba è uno spettacolo. Ci arrivano tutti i video di quello che combina. Voleva accendere il fuoco con l’assorbente. È uno spettacolo. Mi piace, è molto simpatica. Fariba non haconosciuto mia madre per motivi tecnici, una è all’Isola e l’altra qui. Non hopresentato nemmenoin, ma penso che lo farò ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - zazoomblog : Giulia Salemi Pierpaolo spiega perché non l’ha ancora presentata in famiglia - #Giulia #Salemi #Pierpaolo #spiega - joanjettmilf : ignore #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretell… - Eleonoraom3 : RT @tcofyourself: e anche oggi mi sveglio e non sono giulia salemi #prelemi - anavill43281273 : RT @ventimenti: E anche oggi Giulia Salemi merita il mondo ma il mondo non merita Giulia Salemi ?? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Tommaso Zorzi, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip Nel 2020 ha condotto il pre - show de La pupa e il secchione e viceversa su Mediaset Play con Giulia Salemi. Sempre nello stesso anno ha pubblicato anche il suo primo libro ' Siamo tutti bravi con i ...

Pierpaolo Pretelli non ha ancora presentato Giulia Salemi alla famiglia Quasi un mese dall'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e si parla sempre di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Più di lei, nei giorni scorsi l'ex velino era stato sotto i riflettori per le sua dichiarazioni su Elisabetta Gregoraci. 'Io non ho mai detto di essermi innamorato ...

Pierpaolo Pretelli, la foto con Giulia Salemi La vita di coppia tra i Prelemi sembra essere sempre molto affiatata. A dimostrarlo, la storia di Pierpaolo Petrelli che lo ritrae insieme alla fidanzata Giulia Salemi. I due si sono conosciuti all'in ...

Pierpaolo Pretelli non ha presentato Giulia Salemi alla famiglia, ecco per quale motivo Pierpaolo Pretelli non ha presentato Giulia Salemi alla famiglia, ecco per quale motivo: le sue spiegazioni in diretta a Live.

Nel 2020 ha condotto il pre - show de La pupa e il secchione e viceversa su Mediaset Play con. Sempre nello stesso anno ha pubblicato anche il suo primo libro ' Siamo tutti bravi con i ...Quasi un mese dall'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e si parla sempre die Pierpaolo Pretelli. Più di lei, nei giorni scorsi l'ex velino era stato sotto i riflettori per le sua dichiarazioni su Elisabetta Gregoraci. 'Io non ho mai detto di essermi innamorato ...La vita di coppia tra i Prelemi sembra essere sempre molto affiatata. A dimostrarlo, la storia di Pierpaolo Petrelli che lo ritrae insieme alla fidanzata Giulia Salemi. I due si sono conosciuti all'in ...Pierpaolo Pretelli non ha presentato Giulia Salemi alla famiglia, ecco per quale motivo: le sue spiegazioni in diretta a Live.