Girl, you inspire me! Intervista a Cristina Marino, founder di Befancyfit (Di lunedì 22 marzo 2021) Cristina Marino è una giovane imprenditrice, co-founder, presidente e volto di Befancyfit, una piattaforma dove poter parlare alle donne a 360°, dando tips su fitness, beauty, food e lifestyle. Il punto forte di Befancyfit è che ha un messaggio molto chiaro: sì be fancy, ma fit! Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 marzo 2021) Cristina Marino è una giovane imprenditrice, co-founder, presidente e volto di Befancyfit, una piattaforma dove poter parlare alle donne a 360°, dando tips su fitness, beauty, food e lifestyle. Il punto forte di Befancyfit è che ha un messaggio molto chiaro: sì be fancy, ma fit!

Advertising

1ts_an_3gg : @dywannnuwu @Angelmarie9955 GIRL WHY DID YOU PUT THE TAGVBADGJSJFJDFJ - thenatato : @vnyjl GIRL YOU ARE SO BEAUTIFUL JSKDKFJKSKF - keatspoems : RT @nicodiangevlo: @xbego0dx in 911 molti personaggi vanno dallx psicologx, sia per traumi legati al lavoro che per ragioni personali ?? di… - nicodiangevlo : @xbego0dx in 911 molti personaggi vanno dallx psicologx, sia per traumi legati al lavoro che per ragioni personali… - rkamadonna : love you different: 7.5 yess kinda summer vibes, proprio una di quelle canzoni che mi ascolterei come sottofondo di… -