Giovanni Malagò lancia l’allarme | “Società sportive al collasso e altri Paesi hanno già vaccinato i loro campioni”

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 marzo 2021)e lo fa con decisione. Il presidente del Coni, ai microfoni di Radio anch’io sport, parla della grave situazione delledovuta alla pandemia. La crisi sanitaria infatti sta avendo delle ripercussioni molto importanti su tantissime attività economiche e lo sport da questo punto di vista non fa eccezione. “Il sistema sport è al, la pandemia sta trascinando tutti per problemi che sono sostanzialmente di carattere finanziario. Tralascio gli aspetti sociali, psicologici e sportivi. Ci sono 4 categorie: i tecnici, gli atleti, i titolari delle aziende e chi lavora all’interno delle. Queste ultime due sono entrambe in crisi perché se il precedente Governo e quello attuale, in qualche modo, ...