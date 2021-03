Giornata mondiale dell’acqua, qual è la situazione a Napoli e in Italia (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSolo 4 aree metropolitane, in Italia, sono riuscite a contenere le perdite idriche e a mantenerle sotto la media nazionale del 37%. Ancora ritardi sui depuratori: per circa 30 milioni di Italiani gli impianti sono inadeguati e non conformi alle direttive europee. Tre agglomerati su quattro in infrazione si trovano al Sud e le multe sono già costate all’Italia 77 milioni di euro. È quanto emerge dal dossier di Legambiente “Acque in rete – criticità e opportunità per migliorarne la gestione in Italia”, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. L’Italia è prima in Europa per prelievi di acqua a uso potabile (oltre 9 miliardi di metri cubi all’anno, 25 milioni di metri cubi pari a 419 litri per abitante al giorno), ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSolo 4 aree metropolitane, in, sono riuscite a contenere le perdite idriche e a mantenerle sotto la media nazionale del 37%. Ancora ritardi sui depuratori: per circa 30 milioni dini gli impianti sono inadeguati e non conformi alle direttive europee. Tre agglomerati su quattro in infrazione si trovano al Sud e le multe sono già costate all’77 milioni di euro. È quanto emerge dal dossier di Legambiente “Acque in rete – criticità e opportunità per migliorarne la gestione in”, in occasione della. L’è prima in Europa per prelievi di acqua a uso potabile (oltre 9 miliardi di metri cubi all’anno, 25 milioni di metri cubi pari a 419 litri per abitante al giorno), ...

