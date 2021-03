Giornata mondiale dell’acqua, Onu: “Nel mondo una persona su tre non ha accesso a quella potabile” (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel mondo quasi tre miliardi di persone (su 7,7 miliardi) non hanno accesso all’acqua potabile, elemento essenziale per le nostre vite e ancora più in tempo di pandemia, per igienizzare e prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Nella Giornata mondiale dell’acqua, i dati dell’Onu fanno emergere una realtà difficile e che, senza interventi efficaci, peggiorerà, tanto che si stima che entro il 2050 saranno 5,7 miliardi a vivere in zone con carenza idrica per almeno un mese all’anno. In sostanza, una persona su tre non ha accesso all’acqua pulita e la situazione è aggravata dall’aumento degli eventi meteorologici estremi che hanno causato oltre il 90 per cento dei grandi disastri nell’ultimo decennio. Inoltre, entro il 2040, la domanda globale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Nelquasi tre miliardi di persone (su 7,7 miliardi) non hannoall’acqua, elemento essenziale per le nostre vite e ancora più in tempo di pandemia, per igienizzare e prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Nella, i dati dell’Onu fanno emergere una realtà difficile e che, senza interventi efficaci, peggiorerà, tanto che si stima che entro il 2050 saranno 5,7 miliardi a vivere in zone con carenza idrica per almeno un mese all’anno. In sostanza, unasu tre non haall’acqua pulita e la situazione è aggravata dall’aumento degli eventi meteorologici estremi che hanno causato oltre il 90 per cento dei grandi disastri nell’ultimo decennio. Inoltre, entro il 2040, la domanda globale di ...

