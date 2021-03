Giornata mondiale dell’acqua, l’Onu: “E’ una risorsa insostituibile” (Di lunedì 22 marzo 2021) l’Onu sulla Giornata mondiale dell’acqua: “Il valore supera di gran lunga il suo prezzo”. ROMA – Nella Giornata mondiale dell’acqua è stato pubblicato il consueto rapporto annuale dell’Onu. Nel report, riportato dall’Ansa, è stato precisato come la situazione nel complesso è aggravata dall’aumento degli eventi meteorologici estremi che hanno causato il 90% dei grandi disastri nell’ultimo decennio. Nel rapporto, inoltre, è evidenziato come oltre due miliardi di persone vivono in Paesi con problemi di approvvigionamento idrico. Quattro miliardi, invece, vivono in zone con carenza d’acqua per almeno un mese all’anno. Giornata mondiale dell’acqua, l’invito dell’Onu Numeri che ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021)sulla: “Il valore supera di gran lunga il suo prezzo”. ROMA – Nellaè stato pubblicato il consueto rapporto annuale del. Nel report, riportato dall’Ansa, è stato precisato come la situazione nel complesso è aggravata dall’aumento degli eventi meteorologici estremi che hanno causato il 90% dei grandi disastri nell’ultimo decennio. Nel rapporto, inoltre, è evidenziato come oltre due miliardi di persone vivono in Paesi con problemi di approvvigionamento idrico. Quattro miliardi, invece, vivono in zone con carenza d’acqua per almeno un mese all’anno., l’invito delNumeri che ...

