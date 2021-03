Giornata mondiale dell’acqua, l’altra faccia dello spreco è la carne: ecco quante risorse idriche servono per gli allevamenti intensivi (Di lunedì 22 marzo 2021) Acqua e carne, due facce dello stesso spreco. Secondo la Fao la siccità costa all’Italia un miliardo di euro all’anno ed è, a livello globale, la principale causa della perdita di produzione agricola, eppure si continua a impiegare questa preziosa risorsa negli allevamenti intensivi disseminati in tutta la Penisola. In questi giorni la deputata del Movimento 5 Stelle, Carmen Di Lauro, ha pubblicato un post sul blog di Beppe Grillo, ricordando come gli allevamenti intensivi siano tuttora causa di un enorme consumo di acqua. E ricordando le recenti parole del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani: “La proteina animale richiede 6 volte l’acqua della proteina vegetale, a parità di quantità”. Il legame che c’è tra lo spreco di risorsa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Acqua e, due faccestesso. Secondo la Fao la siccità costa all’Italia un miliardo di euro all’anno ed è, a livello globale, la principale causa della perdita di produzione agricola, eppure si continua a impiegare questa preziosa risorsa neglidisseminati in tutta la Penisola. In questi giorni la deputata del Movimento 5 Stelle, Carmen Di Lauro, ha pubblicato un post sul blog di Beppe Grillo, ricordando come glisiano tuttora causa di un enorme consumo di acqua. E ricordando le recenti parole del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani: “La proteina animale richiede 6 volte l’acqua della proteina vegetale, a parità di quantità”. Il legame che c’è tra lodi risorsa ...

