Giornata mondiale dell’acqua: in Italia è SOS gestione rete idrica (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi lunedì 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua. Si riapre dunque il dibattito sulla gestione idrica nel Paese: “Dopo trent’anni di abbandono è in pessime condizioni” Oggi 22 marzo, il mondo celebra la Giornata mondiale dell’acqua, eppure in Italia sono ancora tantissime le criticità legate alla gestione della rete idrica nazionale. Nel nostro paese è infatti SOS per la difficoltà di trattenere acqua piovana, dato fermo all’11%. Attualmente la capacità è di 13,7 miliardi di metri cubi secondo i dati del Comitato Italiano Grandi Dighe, ma l’autorizzazione all’uso di 11,9 miliardi. Si tratta di una vera e propria emergenza nazionale, sulla quale viene fatta ... Leggi su zon (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi lunedì 22 marzo è la. Si riapre dunque il dibattito sullanel Paese: “Dopo trent’anni di abbandono è in pessime condizioni” Oggi 22 marzo, il mondo celebra la, eppure insono ancora tantissime le criticità legate alladellanazionale. Nel nostro paese è infatti SOS per la difficoltà di trattenere acqua piovana, dato fermo all’11%. Attualmente la capacità è di 13,7 miliardi di metri cubi secondo i dati del Comitatono Grandi Dighe, ma l’autorizzazione all’uso di 11,9 miliardi. Si tratta di una vera e propria emergenza nazionale, sulla quale viene fatta ...

