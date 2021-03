Giornata mondiale dell’acqua, il prezioso “oro blu” (Di lunedì 22 marzo 2021) – Dal 1993, ogni anno, il 22 marzo si festeggia in tutto il mondo la Giornata mondiale dell’acqua. Il tema di quest’anno è “Il valore dell’acqua”, un bene prezioso senza il quale non ci sarebbe la vita sulla Terra. Un bene talmente prezioso che viene chiamato “oro blu”, che, purtroppo, non è disponibile a tutti. “Il valore dell’acqua è profondo e complesso. Non c’è aspetto dello sviluppo sostenibile – ha dichiarato oggi António Guterres, nono Segretario Generale delle Nazioni Unite – che non ne dipenda in modo decisivo. Per me, acqua significa protezione. Un ciclo dell’acqua ben gestito – che includa acqua potabile, servizi sanitari, igiene, acque reflue, governance transfrontaliera, ambiente ed altro ancora – significa difesa contro le malattie e la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021) – Dal 1993, ogni anno, il 22 marzo si festeggia in tutto il mondo la. Il tema di quest’anno è “Il valore”, un benesenza il quale non ci sarebbe la vita sulla Terra. Un bene talmenteche viene chiamato “oro blu”, che, purtroppo, non è disponibile a tutti. “Il valoreè profondo e complesso. Non c’è aspetto dello sviluppo sostenibile – ha dichiarato oggi António Guterres, nono Segretario Generale delle Nazioni Unite – che non ne dipenda in modo decisivo. Per me, acqua significa protezione. Un cicloben gestito – che includa acqua potabile, servizi sanitari, igiene, acque reflue, governance transfrontaliera, ambiente ed altro ancora – significa difesa contro le malattie e la ...

