Giornata mondiale dell'acqua: 22 marzo, perchè si festeggia oggi

Il 22 marzo ricorre la Giornata mondiale dell'acqua, un bene comune dal valore incommensurabile che spesso dimentichiamo. Ogni 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell'acqua. Le Nazioni Unite lanciano un appello per celebrare la Giornata dedicata alla tutela dell'acqua, un bene comune dal valore incommensurabile che spesso dimentichiamo e diamo per scontato. L'obiettivo del World Water Day, o della Giornata mondiale dell'acqua, è proprio quello di celebrare questo bene comune e di richiamare l'attenzione sulla crisi idrica globale cercando di sensibilizzare la popolazione in vista del raggiungimento di uno dei 17 obiettivi per lo sviluppo ...

