Giornata mondiale della sindrome di Down: tutti gli stereotipi che dobbiamo abbattere (Di lunedì 22 marzo 2021) Il 21 marzo è la «Giornata mondiale della sindrome di Down», più propriamente chiamata «Trisomia 21», una condizione cromosomica causata da una terza copia (o una sua parte) del cromosoma 21. A questo proposito, è bene fare subito una precisazione lessicale: non si dice persone «portatrici della» sindrome di Down, essendo questa una caratteristica intrinseca, così come è da evitare l'espressione persone «affette da» sindrome di Down, perché rimanda alla medicalizzazione e fa pensare quindi a una malattia, cosa che non è in quanto appunto si tratta di una condizione genetica.

