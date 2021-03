Giornata Mondiale del Teatro: “Il terremoto di Vanja, alla ricerca di ?echov” (Di lunedì 22 marzo 2021) In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, debutta il 27 marzo su Nexo+, la piattaforma di contenuti in streaming per un tempo libero di qualità ideata da Nexo Digital, Il terremoto di Vanja, alla ricerca di ??echov un docufilm di Vinicio Marchioni, con la produzione esecutiva di Maurizio Vassallo e Pepsy Romanoff della casa di produzione Except, con la partecipazione di Anton e la collaborazione di Rai Cinema e Simone Isola, e con la voce narrante di Toni Servillo. Un omaggio al Teatro, ai suoi protagonisti e ai suoi spettatori, in attesa di poter tornare presto a vedere gli spettacoli dal vivo. In questo docu-film, attraverso le prove e la tournée dello spettacolo tratto da Zio Vanja di Anton ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 22 marzo 2021) In occasione delladel, debutta il 27 marzo su Nexo+, la piattaforma di contenuti in streaming per un tempo libero di qualità ideata da Nexo Digital, Ildidi ??un docufilm di Vinicio Marchioni, con la produzione esecutiva di Maurizio Vassallo e Pepsy Romanoff della casa di produzione Except, con la partecipazione di Anton e la collaborazione di Rai Cinema e Simone Isola, e con la voce narrante di Toni Servillo. Un omaggio al, ai suoi protagonisti e ai suoi spettatori, in attesa di poter tornare presto a vedere gli spettacoli dal vivo. In questo docu-film, attraverso le prove e la tournée dello spettacolo tratto da Ziodi Anton ...

