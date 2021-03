Giornata mondiale acqua, Centinaio: Adeguare infrastrutture a nostro patrimonio idrico (Di lunedì 22 marzo 2021) Giornata mondiale acqua, Centinaio (Mipaaf): Adeguare infrastrutture a nostro patrimonio idrico – “Un valore inestimabile: per il cibo, la salute, l’economia, l’ambiente. Solo per citare alcuni dei suoi molteplici risvolti. L’acqua è vita. Senza, non potremmo sopravvivere e il Pianeta non sarebbe quello che conosciamo. La sua scarsità ha effetti devastanti sull’intero ecosistema. Per questo oggi è fondamentale ricordare l’importanza di un suo uso responsabile e consapevole”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio in occasione della Giornata mondiale dell’acqua istituita dalle Nazioni Unite nel ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021)(Mipaaf):– “Un valore inestimabile: per il cibo, la salute, l’economia, l’ambiente. Solo per citare alcuni dei suoi molteplici risvolti. L’è vita. Senza, non potremmo sopravvivere e il Pianeta non sarebbe quello che conosciamo. La sua scarsità ha effetti devastanti sull’intero ecosistema. Per questo oggi è fondamentale ricordare l’importanza di un suo uso responsabile e consapevole”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marcoin occasione delladell’istituita dalle Nazioni Unite nel ...

Advertising

RaiRadio2 : È la Giornata mondiale dell’Acqua! Chi ritwitta avrà acqua azzurra acqua chiara per noi e per tutti gli esseri viv… - noemiofficial : “E se diventi farfalla nessuno pensa più A ciò che è stato quando strisciavi per terra e non volevi le ali” ?? B… - Avvenire_Nei : Oggi si celebra la Giornata mondiale promossa dall’associazione internazionale e da risoluzione Onu. Con la pandemi… - GiovannaTavazzi : RT @santegidionews: Giornata sindrome di down, il Papa: ogni bambino è un dono - intervista a @vittorioscelzo @vaticannews_it - monicamondini : RT @Esercito: Buongiorno e buon inizio settimana, oggi è la Giornata Mondiale dell’acqua, risorsa vitale e bene più prezioso da preservare!… -