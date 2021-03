Giornata in ricordo delle vittime delle mafie (Di lunedì 22 marzo 2021) Ieri si è celebrata la . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato: “Estirpare le mafie è possibile, basta reticenze. Non dobbiamo mai dimenticare le vittime innocenti”. Papa Francesco invece dichiara: “Le mafie sono contro il Vangelo, ora arricchite dalla pandemia”. : Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Ieri si è celebrata la . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato: “Estirpare leè possibile, basta reticenze. Non dobbiamo mai dimenticare leinnocenti”. Papa Francesco invece dichiara: “Lesono contro il Vangelo, ora arricchite dalla pandemia”. :

Advertising

Pontifex_it : Oggi si celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Queste str… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della 'Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ric… - poliziadistato : #21marzo Giornata della memoria e impegno in ricordo delle #vittimedimafia #Pernondimenticare chi ha sacrificato l… - MALOURMIR : RT @Pontifex_it: Oggi si celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Queste strutture… - ginnifaschifo : IN RITARDO MA CI SONO, OGGI HO ELETTO LA GIORNATA DEL MAIUSCOLO IN CUI SCRIVERÒ OVUNQUE SOLO MAIUSCOLO E SE ME LO R… -