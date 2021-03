Giornata dell’acqua, Italia da record in Europa per prelievi a uso potabile. I nodi delle perdite lungo la rete e della depurazione (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Italia detiene il record in Europa per prelievi di acqua a uso potabile (oltre 9 miliardi di metri cubi all’anno, ossia 419 litri per abitante al giorno) ed è considerata un Paese a stress idrico medio-alto secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, poiché utilizza il 30-35% delle sue risorse idriche rinnovabili, con un incremento del 6% ogni 10 anni. Un trend che preoccupa, perché accompagnato a urbanizzazione, inquinamento ed effetti dei cambiamenti climatici (come le sempre più frequenti e persistenti siccità) e che mette a dura prova l’approvvigionamento idrico della Penisola. Ad aggravare la situazione ci sono l’annoso problema delle perdite lungo la rete, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) L’detiene ilinperdi acqua a uso(oltre 9 miliardi di metri cubi all’anno, ossia 419 litri per abitante al giorno) ed è considerata un Paese a stress idrico medio-alto secondo l’Organizzazione mondialeSanità, poiché utilizza il 30-35%sue risorse idriche rinnovabili, con un incremento del 6% ogni 10 anni. Un trend che preoccupa, perché accompagnato a urbanizzazione, inquinamento ed effetti dei cambiamenti climatici (come le sempre più frequenti e persistenti siccità) e che mette a dura prova l’approvvigionamento idricoPenisola. Ad aggravare la situazione ci sono l’annoso problemala, i ...

Advertising

RaiRadio2 : È la Giornata mondiale dell’Acqua! Chi ritwitta avrà acqua azzurra acqua chiara per noi e per tutti gli esseri viv… - Agenzia_Ansa : E' Sos in Italia per la gestione dell'acqua a causa delle problematiche legate all'intera rete idrica. Mancano 5 mi… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #22marzo 1992 Giornata mondiale dell'#acqua. Per la sostenibilità nella gestione delle risorse id… - TrevisoVerdi : RT @Lavitadelpopolo: Legambiente lancia l'appello per salvare i fiumi dagli inquinanti nelle falde o sversati durante il percorso. Sos Fium… - PCattoretti : #GiornataMondialeDellAcqua Dieci fatti sull'Oro Blu che cerchiamo su Marte ma sprechiamo sulla Terra -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata dell’acqua Dalle «pareti verdi» del risparmio idrico al tour mondiale tra rubinetti e bottiglie Corriere della Sera