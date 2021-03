Giornale Mondiale dell’acqua: risorsa naturale ed economica, quanto vale l’oro blu? (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Senz’acqua non c’è vita. Impossibile rinunciare all’acqua. Eppure, oltre un miliardo di persone nel mondo non ha accesso ad acqua potabile. Non solo: un bambino su cinque muore per sete o per malattie legate al consumo di acqua non sicura, mentre il 40% della popolazione globale convive con problemi di scarsa disponibilità di una risorsa naturale che dovrebbe essere garantita a tutti. Oggi, 22 marzo, ricorre la Giornata Mondiale dell’acqua, istituito nel 1992 dall’ONU. Il tema, sempre più urgente, abbraccia problematiche non solo di tipo ambientale, ma anche sociali ed economico. Senza contare che le crisi idriche e il mancato approvvigionamento sono già oggi alla base di un significativo numero di conflitti, come dettagliano recenti rapporti UNESCO. “La Giornata Mondiale ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Senz’acqua non c’è vita. Impossibile rinunciare all’acqua. Eppure, oltre un miliardo di persone nel mondo non ha accesso ad acqua potabile. Non solo: un bambino su cinque muore per sete o per malattie legate al consumo di acqua non sicura, mentre il 40% della popolazione globale convive con problemi di scarsa disponibilità di unache dovrebbe essere garantita a tutti. Oggi, 22 marzo, ricorre la Giornata, istituito nel 1992 dall’ONU. Il tema, sempre più urgente, abbraccia problematiche non solo di tipo ambientale, ma anche sociali ed economico. Senza contare che le crisi idriche e il mancato approvvigionamento sono già oggi alla base di un significativo numero di conflitti, come dettagliano recenti rapporti UNESCO. “La Giornata...

