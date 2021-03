Giorgia Meloni che ” esce pazza ” per i soldi buttati nel DL Sostegni è la stessa che voleva dare mille euro a tutti? (Di lunedì 22 marzo 2021) Ieri Giorgia Meloni, ospite di Barbara D’Urso, ha spiegato con un’espressione colorita che “esce pazza” per i miliardi sprecati nel Decreto Sostegni. La leader di Fratelli d’Italia ha infatti criticato il provvedimento che proroga i navigator, come potete vedere nel video qui sotto a partire dal minuto 11 circa: Ha spiegato Meloni a “Live non è la D’Urso” su Canale5, parlando del decreto Sostegni: “I soldi non ci sono, lo sappiamo, e non basterebbero mai. Ma poi ti arrabbi quando vengono spesi in cose che non hanno alcun senso. Quando io vedo che nello stesso decreto proroghiamo i navigator, beh, io esco pazza. In questa fase i soldi non siamo nella condizione di buttarli”. La leader di Fratelli d’Italia, ricorda di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Ieri, ospite di Barbara D’Urso, ha spiegato con un’espressione colorita che “” per i miliardi sprecati nel Decreto. La leader di Fratelli d’Italia ha infatti criticato il provvedimento che proroga i navigator, come potete vedere nel video qui sotto a partire dal minuto 11 circa: Ha spiegatoa “Live non è la D’Urso” su Canale5, parlando del decreto: “Inon ci sono, lo sappiamo, e non basterebbero mai. Ma poi ti arrabbi quando vengono spesi in cose che non hanno alcun senso. Quando io vedo che nello stesso decreto proroghiamo i navigator, beh, io esco. In questa fase inon siamo nella condizione di buttarli”. La leader di Fratelli d’Italia, ricorda di ...

Advertising

VittorioFerram1 : RT @Storace: Pazienza per le polemiche a #destra. Ora conta di più l'Italia ed è #Draghi a dover frenare il #Pd. È anche questione di #le… - lorenzomaccaro3 : Salvini in mano ai COMUNISTI : promette il CONDONO e poi non lo fa ! Solo la PATRIOTA GIORGIA MELONI dobbiamo accom… - Storace : Pazienza per le polemiche a #destra. Ora conta di più l'Italia ed è #Draghi a dover frenare il #Pd. È anche quest… - mdmstesso : RT @CicRosina: solo Giorgia Meloni poteva dire che un governo con Draghi, Berlusconi, Salvini e Renzi è di sinistra e infatti l'ha detto - stagatocle : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni condanna l'aggressione omofoba alla stazione di Roma, la stessa Giorgia Meloni che ha giustificato la su… -