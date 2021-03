Giorgia Meloni che ” esce pazza ” per i soldi buttati nel DL Sostegni è la stessa che voleva dare mille euro a tutti?

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ieri, ospite di Barbara D’Urso, ha spiegato con un’espressione colorita che “” per i miliardi sprecati nel Decreto. La leader di Fratelli d’Italia ha infatti criticato il provvedimento che proroga i navigator, come potete vedere nel video qui sotto a partire dal minuto 11 circa: Ha spiegatoa “Live non è la D’Urso” su Canale5, parlando del decreto: “Inon ci sono, lo sappiamo, e non basterebbero mai. Ma poi ti arrabbi quando vengono spesi in cose che non hanno alcun senso. Quando io vedo che nello stesso decreto proroghiamo i navigator, beh, io esco. In questa fase inon siamo nella condizione di buttarli”. La leader di Fratelli d’Italia, ricorda di ...