Gino Strada: "La sanità non può essere gestita dalle Regioni in questo momento. Lo Stato faccia qualcosa" (Di lunedì 22 marzo 2021) Gino Strada, fondatore di Emergency, ha da poco terminato la gestione di un reparto Covid a Crotone ed afferma con certezza che 'la sanità non può essere gestita dalle Regioni, soprattutto in questo ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 marzo 2021), fondatore di Emergency, ha da poco terminato la gestione di un reparto Covid a Crotone ed afferma con certezza che 'lanon può, soprattutto in...

Advertising

LaStampa : Gino Strada: “Troppe diseguaglianze tra Regioni, la sanità torni in mano allo Stato” - HuffPostItalia : Gino Strada: 'La sanità torni nelle mani dello Stato' - fattoquotidiano : Calabria, Gino Strada: “Concluso intervento di Emergency a Crotone, ci dicano se c’è bisogno di noi altrove. Pronti… - Loretta88197243 : CHAPEAU per Gino Strada che io vorrei come Presidente della Repubblica!?? - BeppeSammartino : RT @LaStampa: Gino Strada: “Troppe diseguaglianze tra Regioni, la sanità torni in mano allo Stato” -