(Di lunedì 22 marzo 2021) “Voglio farle una domanda, così dialoghiamo”. “No, non è una domanda, è un’interruzione”, replica il grillino Dinoandando fuori di sé. “Ha”. Ospite a l'”che”, il grillino pensava già che fosse in vigore il diktat disui talk show televisivi con il bavaglio ai giornalisti, cameramen, registi ecc. Si sbagliava di grosso. Il conduttore Francesco Magnani vuole dialogare con lui e gli altri ospiti. Pertantonon può fare un comizio senza interruzioni. Se ne facciano unae i suoi seguaci. Il botta e risposta è stato sgradevole, infantile.sbotta in tv.ha creato dei mostriha creato dei “mostri”. E ...

Advertising

SecolodItalia1 : Giarrusso dà di matto all'”Aria che tira”: “Mi interrompi, ha ragione Grillo”. Asfaltato (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : Giarrusso matto

Il Secolo d'Italia

'E' a capo di un partito con il 2 per cento e ha dato scatto, io credo, al premier', è l'...delira e Minzolini lo sistema: sulla crisi di governo è rissa - Video... senatore Iv e pedina fondamentale per fare scaccoin Senato a Renzi e portare Italia Viva ... Mario Michele, ieri inserito tra i responsabili, ha smentito di voler appoggiare Conte ma si ...“Per mesi abbiamo assistito all’imbarazzante e ridicola propaganda anti italiana da parte di personaggi come Matteo Salvini, fatta solo ed esclusivamente con lo scopo di infangare l’ottimo lavoro di G ...«Sono veramente stufo di sapere che il senatore Matteo Renzi, pagato dagli italiani, continui a fare viaggi tra gli sceicchi, mentre peraltro gli italiani non possono nemmeno spostarsi da regione a re ...