Gianni Morandi | il video social dopo l’incidente | «Sono stato fortunato»

(Di lunedì 22 marzo 2021) «davvero».queste le prime parole diin campagna durante il quale ha riportato ustioni alle mani e alle gambe mentre stava bruciando delle sterpaglie. A dieci giorni di distanza, il cantante torna suicon unpost per rassicurare i follower e ringraziare il personale sanitario e tutti coloro che glistati vicino in questo periodo. X Leggi anche ›ricoverato d’urgenza per ustioni: che cosa è successo: «è tempo di ...

Advertising

chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - MediasetTgcom24 : Gianni Morandi, il primo video dall'ospedale dopo le ustioni: 'Sono un ragazzo fortunato' #giannimorandi… - repubblica : Il video di Gianni dall'ospedale sulle note di Jovanotti: 'Ecco i miei primi passi' - lovelyanimehd : Fabio Rovazzi (feat. Gianni Morandi) - Volare (Official Video) - DonatoZoppo : RT @PassarellaRock: Il cantautore pescarese Enrico Lombardi torna con un suo omaggio a Lucio Dalla -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Sono passati 13 anni da quando Pupo, con l'aiuto di Striscia la notizia , fece una sorpresa arestituendogli i soldi che il cantante bolognese aveva speso per pagare un suo debito. Eppure, Pupo non dimentica e proprio ora chesi trova in ospedale, al Centro Grandi ...muove i primi passi in ospedale dopo il brutto incidente avvenuto fuori casa ( ), mentre cercava di bruciare delle sterpaglie: 'È tempo di cominciare a muoversi' - - IL RICOVERO - Il ...Gianni Morandi sta meglio: lo ha raccontato pubblicando un video in cui cammina nell'ospedale di Cesena con le mani, le braccia e le gambe fasciate per le ustioni. Una sorta di mini-balletto ulle note ...Il cantante bolognese interviene sui social per tranquillizzare i fan: l'incidente domestico che gli ha provocato profonde ustioni su braccia e gambe non gli ha fatto perdere la voglia di sorridere ...