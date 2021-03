Giallo a Ferrara, 75enne trovata morta in casa, il figlio confessa: l’ho uccisa. Ma qualcosa non torna (Di lunedì 22 marzo 2021) Giallo a Ferrara, 75enne trovata morta in casa, il figlio durante l’interrogatorio confessa: l’ho uccisa io. Ma qualcosa non torna… Una morte dai contorni oscuri, quella al centro di un Giallo che si è aperto questa mattina a Ferrara. Dove una pensionata 75enne è deceduta in casa. Ma a denunciare l’accaduto non è stato un familiare o un conoscente della vittima, bensì uno psichiatra ferrarese. Il quale, ha affermato di aver ricevuto un messaggio, da un utente a lui sconosciuto, nel quale si comunicava la morte di una donna in via Ghiara, nel centro cittadino. Una morte, avrebbe aggiunto l’anonimo informatore, causato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021)in, ildurante l’interrogatorioio. Manon… Una morte dai contorni oscuri, quella al centro di unche si è aperto questa mattina a. Dove una pensionataè deceduta in. Ma a denunciare l’accaduto non è stato un familiare o un conoscente della vittima, bensì uno psichiatra ferrarese. Il quale, ha affermato di aver ricevuto un messaggio, da un utente a lui sconosciuto, nel quale si comunicava la morte di una donna in via Ghiara, nel centro cittadino. Una morte, avrebbe aggiunto l’anonimo informatore, causato ...

Advertising

SecolodItalia1 : Giallo a Ferrara, 75enne trovata morta in casa, il figlio confessa: l’ho uccisa. Ma qualcosa non torna… - estensecom : “Ho ucciso la mamma”. Giallo in Via Ghiara #omicidio #Ferrara - valentina_fox__ : @hornytorinc0 @ferrara_ainhoa Giallo - ferrara_ainhoa : @hornytorinc0 verde italiano, blu inglese, arancio religione, giallo matematica, rosso storia -