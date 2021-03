Advertising

RaiNews : Scandalo #mascherine anti Covid in #Germania, Der Spiegel: 'Coinvolto il ministro della Sanità Spahn' - MediasetTgcom24 : Germania, ministro nella bufera per scandalo mascherine #covid - Ernesto29296958 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Draghi ha un problema, anzi due Speranza mente, Ricciardi gufa • Steve Bannon: «Trump… - comedian72 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Draghi ha un problema, anzi due Speranza mente, Ricciardi gufa • Steve Bannon: «Trump… - dontealberto : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Draghi ha un problema, anzi due Speranza mente, Ricciardi gufa • Steve Bannon: «Trump… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania ministro

La compagnia nella quale lavora il marito delalla Salute tedesco, Jens Spahn , avrebbe venduto al ministero oltre mezzo milione di ... in una fase in cui inle mascherine ...... per la quantità di materiali riciclati, superiamo ampiamente nazioni come la, la Francia e il Regno Unito. È quanto emerso dal dossier presentato dalla Fondazione Symbola. Come...il ministero avrebbe ordinato 570mila FFP2 alla società Burda Gmbh, della quale Daniel Funke, marito di Spahn, gestisce l'ufficio di rappresentanza ...Secondo il capo della Task force dell'Ue pei vaccini, con l'attuale produzione di dosi, grazie ai quattro vaccini approvati (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson) l'Europa può immun ...