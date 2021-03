Genova | raffiche di multe nel weekend | 171 verbali per violazioni delle norme anti Covid

(Di lunedì 22 marzo 2021) Sabato, in un circolo di Salita della Tosse, 24 persone sono state multate per aver mangiato insieme

Le sanzioni per la mancata osservanza delle norme di prevenzione del Covid sono state, nel fine settimana, 171 di cui 7 ad attività economiche. 102 le sanzioni nella giornata di sabato, 69 domenica.