Gazzetta | con il rinnovo di Ospina | Meret potrebbe raggiungere Ancelotti all’Everton

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 marzo 2021) Non è un mistero che da oramai un anno, Alexabbia dimostrato insofferenza alla convivenza con Davidal Napoli. Il giovane portiere friulano ha lavorato con intensità in questi anni e da un po’ è uscito allo scoperto spiegando alla società che vuole giocare di più ma, come più volte sottolineato, Gattuso non ammette intromissioni nel suo lavoro e nelle sue scelte, e questoportare, come scriva ladello Sport, ad un addio diIl portiere friulano ha fatto presente la sua ambizione a giocare titolare. Così non sfugge il feeling con, chechiamarloL'articolo ilNapolista.