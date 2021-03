Gateau di patate | avete mai pensato di aggiungere questo ingrediente? Vi conquisterà!

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 22 marzo 2021)di, arricchitelo con: sarà irresistibile, ecco di cosa si tratta e come si prepara passo per passo.dimai provato ad? Arricchirà il sapore e lo renderà super! (fonte foto: Pixabay)Ildiè un grande classico della cucina italiana, che piace tanto a grandi e piccoli. Per chi non lo avesse mai provato, si tratta di uno sformato disolitamente farcito con salumi e formaggio. Un piatto non particolarmente leggero, dunque, ma di certo buonissimo! La ricetta che stiamo per proporvi, però, è un’alternativa a quella classica, perché prevede l’aggiunta di un ...