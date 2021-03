Gaspare Allegra morto mentre raggiungeva il rifugio Bietti Buzzi | il fratello Francesco lo ha visto precipitare

(Di lunedì 22 marzo 2021) Una giovane vita spezzata per un tragico incidente in montagna. Èa soli 37 anni, avvocato originario di Castelvetrano.in un incidente avvenuto sulla Grigna Settentrionale nella zona della Bocchetta di Prada, tra i Comuni di Mandello ed Esino Lario. Il trentenne, nipote di Matteo Messina Denaro, è scivolato in un canalone imperviostava raggiungendo ilinsieme alminoreche lo ha. Lunghe e complicate le ricerche. Solo dopo diverse ore l’elicottero di Areu, levatosi in volo da Como, ha individuato il corpo diin ...

Advertising

serenel14278447 : Gaspare Allegra, nipote del boss Matteo Messina Denaro, morto durante un’escursione sulla Grigna. Corriere della sera. - Masssimilianoo : Gaspare Allegra, nipote del boss Matteo Messina Denaro, morto durante un’escursione sulla Grigna - rep_palermo : Scivola durante un'escursione e muore davanti al fratello: Gaspare Allegra era il nipote di Matteo Messina Denaro [… - Today_it : Gaspare Allegra, il nipote di Matteo Messina Denaro morto in un incidente - _cristiano73 : Scivola in un canalone sotto gli occhi del fratello: morto sulla Grigna il nipote del boss Matteo Messina Denaro G… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaspare Allegra

L'uomo, avvocato di 36 anni, è scivolato durante un'escursione in montagna ed è morto davanti agli occhi del fratello ...morto davanti agli occhi del fratello, scivolando durante un'escursione. Un incidente fatale per, avvocato di 37 anni originario di Castelvetrano , in provincia di Trapani , nipote del boss latitante Matteo Messina Denaro .viveva ad Albairate, in provincia di Milano , e ...ALBAIRATE (MI) – Gaspare Allegra, l’avvocato 37enne originario di Castelvetrano (Trapani),deceduto ieri dopo essere precipitato sul Grignone, era nipote del latitante Matteo Messina Denaro, capo della ...L'uomo, avvocato di 36 anni, è scivolato durante un'escursione in montagna ed è morto davanti agli occhi del fratello minore ...