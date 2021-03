Gaich, l’agente: «Gol importante. Magari un giorno giocherà nella Juve» (Di lunedì 22 marzo 2021) Il gol di Adolfo Gaich alla Juventus farà parlare per diverso tempo: ecco le dichiarazioni dell’agente dell’argentino, Pablo Caro Pablo Caro, agente di Gaich, parla del gol alla Juventus del suo assistito a Fcinternews.it. «Si sta godendo il momento, sa benissimo che si tratta di un gol importante. arrivato in Serie A in un club considerevole, dove c’è un allenatore preparato e un Presidente stimato. Il gruppo lo ha accolto benissimo. Speriamo in un futuro straordinario come Batistuta alla Fiorentina, Crespo al Parma e all’Inter, sono tanti gli esempi. Vediamo quello che succederà, sperando abbia buone possibilità di arrivare un giorno in squadre come Inter, Milan, Juventus, Roma». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Il gol di Adolfoallantus farà parlare per diverso tempo: ecco le dichiarazioni deldell’argentino, Pablo Caro Pablo Caro, agente di, parla del gol allantus del suo assistito a Fcinternews.it. «Si sta godendo il momento, sa benissimo che si tratta di un gol. arrivato in Serie A in un club considerevole, dove c’è un allenatore preparato e un Presidente stimato. Il gruppo lo ha accolto benissimo. Speriamo in un futuro straordinario come Batistuta alla Fiorentina, Crespo al Parma e all’Inter, sono tanti gli esempi. Vediamo quello che succederà, sperando abbia buone possibilità di arrivare unin squadre come Inter, Milan,ntus, Roma». Leggi su Calcionews24.com

