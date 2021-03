Frosinone, Ventura idea per il post Nesta: la situazione (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Frosinone annuncerà nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore che prenderà il posto di Nesta: Ventura in pole per la panchina Il Frosinone annuncerà nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore che prenderà il posto dell’esonerato Alessandro Nesta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in pole ci sarebbe l’ex Salernitana Giampiero Ventura. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilannuncerà nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore che prenderà ilo diin pole per la panchina Ilannuncerà nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore che prenderà ilo dell’esonerato Alessandro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in pole ci sarebbe l’ex Salernitana Giampiero. Leggi su Calcionews24.com

