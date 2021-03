Frosinone | Nesta saluta | “Società e tifoseria straordinarie | ho sentito l’affetto”

(Di lunedì 22 marzo 2021) E' finita l'avventura di Alessandrosulla panchina del. L'ex difensore del Milan paga il dodicesimo posto che i ciociari stanno attualmente occupando nel campionato di Serie B, il presidente Stirpe ha deciso di sollevare dall'incarico, ad essere decisiva è stata la sconfitta di ieri contro il Lecce. L'ormai ex mister delhato tramite il proprio account Twitter la piazza laziale: "Saluto unae unami ha accolto fin dal primo momento, ho potuto sentire il calore delle persone e il forte attaccamento verso questo Club. Grazie al Presidente Stirpe per questa opportunità e grazie a TUTTI".embedcontent src="twitter" ...

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone Nesta

