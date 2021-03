Frosinone | Nesta saluta il club | “Esperienza intensa che porterò sempre con me”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Nel primo pomeriggio Alessandroè stato sollevato dall’incarico di allenatore delin seguito agli ultimi deludenti risultati ottenuti nel campionato di Serie B. L’ex difensore di Milan e Lazio, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha voluto rivolgere il proprio saluto alciociaro: “Saluto una Società e una tifoseria straordinarie.mi ha accolto fin dal primo momento…ho potuto sentire il calore delle persone e il forte attaccamento verso questo, ricco di entusiasmo e passione. Ci tengo a ringraziare il Presidente Stirpe per avermi dato l’opportunità di allenare un gruppo di ragazzi fantastici, che hanno datotutto, TESTA e CUORE per questi colori. Un’che ...

Pronto Grosso per la successione vedi anche Crollo Monza, il Lecce vince ed è secondo Da un campione del mondo all'altro, da Alessandroa Fabio Grosso . La scelta delè ricaduta sull'...Perché quando una Società difende un allenatore, come ha fatto ilcon, lo fa sulla base dei numeri. Maè un allenatore che non ha mai potuto applicare il suo sistema di gioco ...Da un campione del mondo all'altro: Fabio Grosso sarà il successore di Alessandro Nesta sulla panchina del Frosinone.Alessandro Nesta, ormai ex allenatore del Frosinone, ha pubblicato un messaggio sui propri social salutando la piazza ciociara ...