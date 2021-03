Frosinone | esonerato Nesta | il comunicato

(Di lunedì 22 marzo 2021) La sconfitta con il Lecce è stata decisiva: Alessandronon è più l’allenatore del. La squadra, sempre più lontana dalla zona playoff, sta attraversando un periodo complicato. Per questo il presidente Stirpe ha deciso per l’esonero di. Il provvedimento è arrivato dopo l’incontro tra le parti delle 12 e 30, alle 14 e 30 il presidente Stirpe, in conferenza stampa, spiegherà i motivi che lo hanno spinto ad esonerare. Intanto il club ha pubblicato una nota sul proprio sito. “IlCalcio comunica di aver sollevato Alessandroed il suo staff dalla guida tecnica della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro professionale”, spiega il ...

Frosinone, secondo Gianluca Di Marzio il club ciociaro starebbe valutando Gian Piero Ventura per il dopo Nesta.