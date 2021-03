Frosinone, Di Marzio: “Esonerato Nesta, si valuta Gian Piero Ventura” (Di lunedì 22 marzo 2021) Pochi minuti fa Alessandro Nesta è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Frosinone. Fatale per l’ex difensore avrebbe pagato la sconfitta di due giorni fa per 0-3 contro il Lecce. Una scelta che il presidente Stirpe avrebbe preso per salvare una stagione che vede i ciociari al dodicesimo posto in Serie B. Negli ultimi minuti stanno hanno circolando i primi rumors sul possibile successore. Gianluca Di Marzio, sul suo profilo Twitter, ha affermato come il club stia valutando l’ipotesi Gian Piero Ventura. A #Frosinone dopo l’esonero di #Nesta, si valuta #Ventura @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 22, 2021 ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Pochi minuti fa Alessandroè stato sollevato dall’incarico di allenatore del. Fatale per l’ex difensore avrebbe pagato la sconfitta di due giorni fa per 0-3 contro il Lecce. Una scelta che il presidente Stirpe avrebbe preso per salvare una stagione che vede i ciociari al dodicesimo posto in Serie B. Negli ultimi minuti stanno hanno circolando i primi rumors sul possibile successore.luca Di, sul suo profilo Twitter, ha affermato come il club stiando l’ipotesi. A #dopo l’esonero di #, si@SkySport —luca Di(@Di) March 22, 2021 ...

